Oksijen tüplerinde esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sanayi tipi oksijen tüplerinin içine gizlenmiş esrar ele geçirildi.03 Aralık 2018 Pazartesi 14:18
Diyarbakır'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonun kasasındaki traktör römorkunda 4 oksijen tüpüne gizlenş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan kamyonda arama yaptı. Ekipler kamyonun kasasına yüklü traktör römorkunun içerisindeki sanayi tipi 4 oksijen tüpünün içerisine gizlenmiş toplam 26 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
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