Ökse otunun zararları nelerdir?

Öncelikle ökse otunun yararlarından bahsedelim. Ökse otu yaygın olarak hormon dengesizliklerini karşı kullanılmaktadır. Bunun dışında kalp krizi ihtimaline karşı önerilmektedir. Ayrıca atardamarın sertleşmesi için bilirkişiler tarafından önerilebilmektedir.

Bunun dışında tansiyonu dengeleyebilmekte yani yüksek ise düşürebilmekte, düşük ise yükseltebilmekte, kan dolaşımını normal olarak işleyebilmesinde, merhem olarak kullanıldığı zaman çıbanın içindeki iltihabın dışarı çıkmasını ve meyvelerinin yakı sakızı ile harmanlanarak kazanılan yeni merhemle romatizma ağrılarının geçirilmesi için kullanılabilmektedir.

Görüldüğü üzere ökse otunun birçok şifası bulunmaktadır. Ayrıca yöre yöre değişken isimler takılan ökse otunun diğer adları arasında; çekem, burç, gökçe, gevele vs olabilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere birçok yararı bulunan ökse otunun bilinçsizce kullanılması ise çok ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Öncelijle ökse otunun meyveleri zehirli olmakta ve kesinlikle bu meyvelerin insanlar tarafından doğruda tüketilmemesi yani dahili olarak vücuda girmemesi gerekmektedir.

Bu zehirli meyvelerinin görüntüsü ise çok ufak olmakla birlikte, parlak ve beyazdır. Cama benzemektedir. İçleri yapışkan ve kaygansı bir madde salgılamaktadır. Bu meyveleri doğrudan yiyen insanlara zarar verebilmekte ancak bunları tüketen kuşlara zarar vermemektedir.

Ökse otunun sadece yaprak ve sapları kullanılmalı ve kesinlikle meyvelerinin doğrudan tüketilmemesi gerekmektedir. Aksi bir durumda ciddi zararlar verebilir. Yaprakları ve saplarının bilinçsiz bir şekil de toplanıp ev de kaynatılması bile ciddi zararlara yol açabilmektedir. Bitki çayı olarak kullanılan

Ökse otu çayının kullanımı ise aşama aşamadır. Soğuk su yardımı ile yapılır. Tatlı kaşığının yarısı kadar ince kıyımlanan yaprak ve saplardan oluşan bitki soğuk su ile bardak içinde gece boyunca bekletilip sabahı süzülmektedir. Bu çay ise gün içerisinde yemek önceleri ve aralarında damla damla tüketilmelidir.

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