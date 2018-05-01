Okmeydanı'nda 3 el yapımı bomba ele geçirildi

Okmeydanı Piyalepaşa mahallesinde korsan eylem yapma arayışında olan terör örgütü DHKP-C militanlarıyla kovalamacaya giren polis bir evin bahçesinde çalılar içerisinde el yapımı bir patlayıcı buldu. Çakmak tüplerinin birleştirilmesiyle oluşturulduğu ve fitil bağlandığı öğrenilen patlayıcıyı bölgede güvenlik önlemi alan polislerin üzerine atma planı yaparken kovalamaca sonrasında bırakıp kaçtıkları değerlendirilen örgüt mensuplarına yönelik polisin bölgedeki takip ve izlemesi devam ediyor.

26 BİN POLİS

İstanbul'da sadece Maltepe meydanında izin verilen ve resmi başlama saati 13.00 olmasına rağmen sabah saatlerinde yürüyüş ve çelenk bırakma adı altında kutlamalara izin verilmeyen başta Taksim Meydanı olmak üzere kutlamaya yasak alanlara girmeye çalışıp polise direnen ve mukavemet gösterisinde bulunan 84 kişi gözaltına alınırken, İstanbul genelinde kutlamalarda olay çıkmaması için 26 bin 174 polis görev yaptı.

4 HELİKOPTER, 85 TOMA, 55 ZIRHLI ARAÇ

Görevlendirilen polislerden 8 bin’i Maltepe’de, 6 bin 500’ü ise Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde görev yaparken, alınan önlem ve tedbirler kapsamda 85 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 12 Shortland ile 55 zırhlı aracın yanı sıra Emniyet Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı 4 helikopterde görevlendirildi.

GÖZALTILARIN ÇOĞU BEŞİKTAŞ'TA

Tedbirler kapsamında olay çıkarmaya çalışan ve kutlamalara yasak bölgelere girip polise direnen 86 şüphelinin 6'sı Maltepe,16'sı Beyoğlu, 2'si Şişli ve 60'ı Beşiktaş'ta gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheli arasında terör suçlarından arananların da bulunduğu ve genel inceleme için Vatan caddesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü ne götürüldükleri öğrenildi.