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Aktüel Ökkeş Deveri kimdir yakalandı mı görevi neydi?
Aktüel

Ökkeş Deveri kimdir yakalandı mı görevi neydi?

Terörist Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri'nin yakalanıp yakalanmadığı merak konusu oldu. Peki, Ökkeş Deveri öldü mü?

Yeniakit Publisher
2022-10-09 11:19:00 -
Ökkeş Deveri kimdir yakalandı mı görevi neydi?

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri ile koruması etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.

Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.​​​​​​​

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