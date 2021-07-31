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Spor Okechukwu Azubuike kimdir, nerelidir? Okechukwu Azubuike hangi takımda oynadı?
Spor

Okechukwu Azubuike kimdir, nerelidir? Okechukwu Azubuike hangi takımda oynadı?

Okechukwu Azubuike kariyeri | Sivasspor, Medipol Başakşehir forması giyen Okechukwu Azubuike'yi 1 yıllığına kiraladı. Bu gelişmenin ardından Okechukwu Azubuike’nin kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Okechukwu Azubuike kimdir? Okechukwu Azubuike kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 12:55:00 -
Okechukwu Azubuike kimdir, nerelidir? Okechukwu Azubuike hangi takımda oynadı?

Okechukwu Azubuike 19 Nisan 1994'te Nijerya'nın Katsina şehrinde dünyaya geldi. Nijerya Milli Takımı forması da giyen Okechukwu Azubuike önlibero mevkinde görev alıyor. 2012'de profesyonel kariyerine adım atan Okechukwu Azubuike, şimdiye kadar Bayelsa United, Yani Malatyaspor, Pyramids FC, Çaykur Rizespor ve Başakşehir formaları giydi. Başakşehir forması ile 46 maça çıkan Okechukwu Azubuike 2 asist yaptı.

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