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Spor Okçulukta 2020 Açık Hava Federasyon Kupası, Antalya'da yapıldı
Spor

Okçulukta 2020 Açık Hava Federasyon Kupası, Antalya'da yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:22:14 -
Okçulukta 2020 Açık Hava Federasyon Kupası, Antalya'da yapıldı

ANTALYA (AA) - Sezonun ilk açık hava okçuluk organizasyonu olan 2020 Açık Hava Federasyon Kupası, Antalya'da düzenlendi.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde makaralı ve klasik yay kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya, 15 bölgeden 67 sporcu katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen turnuvada, ateşi ölçülerek alanlara giren sporcu ve antrenörlerin, demir bariyerlerle çevrili bölgenin dışına çıkışlarına izin verilmedi.

Atış sırasında ise sporcular arasında 2 metre mesafe kuralı uygulandı.

Turnuvada alınan sonuçlar şöyle:

Klasik yay kadınlar:

1. Ezgi Başaran

2. Zeynep Köse

3. Asya Karataylı

Klasik yay erkekler:

1. Muhammed Abdullah Yıldırmış

2. Mete Gazoz

3. Samet Ak

Makaralı yay kadınlar:

1. Emine Rabia Oğuz

2. Ayşe Bera Süzer

3. Akgül Akçaoğlu

Makaralı yay erkekler:

1. Emircan Haney

2. Demir Elmaağaçlı

3. Batuhan Akçaoğlu

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