  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta başladı
Spor

Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası finaller, Kanal Tokat Hıdırlık Köprüsü'nde gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 12:02:00 -
Okçuluk Türkiye Kupası finalleri Tokat'ta başladı

Tokat Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen finallerde yıl boyunca yapılan üç yarışma sonrasında kategorilerinde ilk 8'e giren erkek ve kadın toplam 32 sporcu yer alıyor.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer alacağı ve yarın sona erecek Türkiye Kupası finallerde sporcular, makaralı ve olimpik yay kategorilerinde başarı kovalayacak.

Final müsabakalarının ilk günkü yarışlarını Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan da izledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23