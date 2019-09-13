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Okçuluk: 2019 Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası

Şampiyona, 465 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı

13 Eylül 2019 Cuma 10:53
Okçuluk: 2019 Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası


ANTALYA (AA) - Okçulukta, 2019 Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası Antalya'da başladı.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonaya 73 kulüpten 180'i kadın 465 sporcu katıldı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine, şampiyonaya katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Şampiyonanın 2019'daki Türkiye sıralamasına puan veren son yarışma özelliği taşıdığına dikkati çeken Ergin, sporcuların burada ekimde yapılacak Türkiye Kupası finallerine katılmak için puan toplayacağını belirtti.

Ergin, bu şampiyona sonucunda Türkiye sıralamasında ilk 8'e giren sporcuların milli takım seçme yarışmasında yer almaya hak kazanacağını kaydetti.

Organizasyonda ortaya çıkan performansların gelecek adına ümit verici olduğunu anlatan Ergin, "Organizasyon özellikle altyapıdan gelen çocukların performansını görme açısından önem taşıyor. Onların gelişim düzeylerini yakından takip ediyoruz. Bütün bir yıl süreyle performanslarının ne kadar arttığını gözlemliyor, gelecek adımlarını ona göre atıyoruz." diye konuştu.

Milli takım çalışmalarının 2020 olimpiyat hazırlık programı kapsamında devam ettiğine değinen Ergin, "2019 sezonunu sonuçlandırdık. Yeni milli takımın oluşması için seçmeleri yine Antalya'da 15-29 Eylül tarihlerinde yapacağız. Ekim ayında da yeni milli takımımız çalışmalarına başlayacak." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 15 Eylül'de sona erecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:53
  1. antrenör Göktuğ Ergin
  2. okçuluk
  3. Türkiye Okçuluk Federasyonu

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