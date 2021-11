Okay Yokuşlu'dan Barcelona açıklaması

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, "Barcelona her zaman kaliteli bir ekip, dünyanın da en iyi takımlarından bir tanesi. Amacımız üç puanı kazanmak ve bunu da yapabilecek güce sahibiz. LaLiga dünyanın en iyi ve kaliteli liglerinden bir tanesi. Bunu oynanan her maçta görebiliyorsunuz. LaLiga'da olmaktan çok mutluyum" dedi.