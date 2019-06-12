Okan Müderrisoğlu Ekrem İmamoğlu tartışması, Okan Müderrisoğlu kimdir?

Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Okan Müderrisoğlu ile CHP, İYİ Parti, HDP, TKP ve marjinal grupların ortak İBB adayı Ekrem İmamoğlu bir televizyon kanalındaki diyalogları çok konuşuluyor. Peki Okan Müderrisoğlu kimdir? Okan Müderrisoğlu nereli ve kaç yaşında? Okan MüderrisoğluEkrem İmamoğlu tartışması.

NTV'ye katılan Ekrem İmamoğlu, Orda’da yaşanan VİP skandalı ve KOÇ’a ait olan özel uçağın kendisine tahsis edilmesine ilişkin Okan Müderrisoğlu’nun sorusuna yine bildik sert üslupla cevap verince sosyal medya büyük tepki topladı.

Ekrem İmamoğlu’nun ayarları mı bozuldu?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu özel bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yasal hakkı bulunmamasına karşın VIP'yi kullanmaya çalışan CHP İstanbul adayı İmamoğlu, Ordu Valisi'ne yönelik hakaret dolu sözler sarf etti.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun "Vali Bey'e o ifadeyi kullanmadığını kamuoyu önünde teyit eder misiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu gerildi. Müderrisoğlu'nun sorusunu sormasına izin vermeyen İmamoğlu, Ordu Valisi'ne hakaret dolu sözleri söylemedim diyemedi. Yine aynı cümleleri tekrarlayan İmamoğlu, özür dilemek yerine pes dedirten açıklamalarına devam etti. İmamoğlu, "Vali basitlik yapmıştı. Vali Bey'in kurduğu da bir tuzaktır özür borcu vardır" dedi.

Sabah Gazetesi’nde köşe yazıları ile mesleki hayatını sürdüren Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi’dir. Sakarya Adapazarı Eser İlkokulu, Atatürk Ortaoukulu ve Adapazarı Lisesinde eğitim görmüştür. Babası Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay’dır. Tayini nedeni ile Sakarya Adapazarına yerleşmiş ve Okan Müderrisoğlu bu nedenle ilköğretim ve Ortaeğitimini orada tamamlamıştır. 9 sene Adapazarında yaşamış ardından Ankara’ya yerleşmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.