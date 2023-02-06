Okan Kocuk: “Bu galibiyeti Muslera’ya armağan ediyorum”

Trabzonspor maçında sakatlanan kaleci Muslera’nın yerine son dakikalarda kaleyi koruyan Okan Kocuk, maç sonu yaptığı açıklamada galibiyet için mutlu olduğunu aktararak, “Bu galibiyeti Muslera’ya armağan ediyorum” dedi.

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşırken, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin 85. dakikasında sakatlanan kaleci Fernando Muslera, yerini Okan Kocuk’a bıraktı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okan, “Öncelikle Nando’ya geçmiş olsun diliyorum. Hiç kimse sakatlık olsun istemez. Ben de böyle bir şekilde kaleye geçmek istemezdim ama tabii Galatasaray burada önemli olan. Bayrağı ondan teslim aldım ve görevimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Durumunu bilmiyorum umarım önemli bir şeyi yoktur. Muslera, Galatasaray için önemli bir oyuncu. Bugün sahadan galibiyetle ayrıldık, çok mutluyum, bu galibiyeti de Muslera’ya armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Florya’da aile ortamı var”

Takımın aldığı başarılı sonuçların nedenini tesislerde iyi bir ortam olduğuna vurgu yapan Okan, “Takımın durumu gerçekten çok neşeli. İçeride tam bir aile ortamı var. Herkes birbirini çok seviyor, saygı duyuyor. Galibiyetler üst üste geldikçe de birbirimize olan güvenimiz ve inancımız artarak devam ediyor. Bunda önemli bir pay da hocamızda, içeride tam bir aile ortamı oluşturdu” şeklinde konuştu.



“Artık tecrübeli bir kaleciyim”

"Muslera’nın sakatlığı nedeniyle Galatasaray kalesini koruyacak olması üzerinde baskı oluşturuyor mu?" sorusunu yanıtlayan Okan Kocuk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üzerimde baskı oluşturuyor ama bu güzel bir baskı. Artık daha da tecrübeli bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Daha önce de böyle bir dönem oldu ama o zaman oynamayan bir Okan vardı. Bu sene tecrübeli, özgüveni olan bir Okan var. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Takımda herkes birbiri için savaşıyor, ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.”