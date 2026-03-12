Okan Buruk’un yeni planı hazır: Aslan Liverpool’u devirdi, gözünü Başakşehir’e dikti

  • İSTANBUL
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup ederek göğsümüzü kabartan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Rams Başakşehir’i ağırlıyor. Cezalı oyuncuların yokluğunda kadroda revizyona giden Okan Buruk; Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Osimhen gibi yıldızlarıyla zirve yarışında hata istemiyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u devirerek tüm dünyada ses getiren tarihi zaferin ardından rotayı Süper Lig’e kırdı. Teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki kritik Başakşehir randevusu öncesi dev kadrosundaki eksiklere rağmen zafer planını hazırladı.

Türkiye, Galatasaray’ın Avrupa zaferini konuşurken, sarı-kırmızılı ekipte Başakşehir mesaisi başladı. Şampiyonlar Ligi yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Cimbom, RAMS Park’ta oynanacak mücadele ile şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmeyi amaçlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, gözünü Trendyol Süper Lig'e çevirdi.

26'ncı haftada Rams Başakşehir'i konuk edecek sarı kırmızılılar, kazanarak şampiyonluk yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Eren Elmalı görev yapacak. Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu mücadelede takımdaki yerini alamayacak. Savunmanın ortası Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'dan oluşacak.

Orta sahada Lucas Torreira - İlkay Gündoğan ikilisinin önünde, Yunus Akgün'ün forma giymesi bekleniyor.

Hücum hattının sağ tarafında Barış Alper Yılmaz, solunda ise Noa Lang şans bulacak.

Galatasaray'da ileri uçta ise Victor Osimhen yer alacak.

Sarı kırmızılılarda Leroy Sane, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

