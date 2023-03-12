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Spor Okan Buruk'tan yeni rekor açıklaması
Spor

Okan Buruk'tan yeni rekor açıklaması

Kasımpaşa'ya karşı alınan 1-0'lık skorla Süper Lig rekoru kıran Galatasaray'da teknik adam Okan Buruk, daha çok rekor kıracaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 00:18:00 -
Okan Buruk'tan yeni rekor açıklaması

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Üst üste 14. maçını da galip tamamlayan Galatasaray, lig tarihinde bu anlamda en fazla maç kazanan takım olarak rekor kırdı.

"Daha farklı kazanabilirdik"

Okan Buruk, rahat bir maç oynadıklarını ifade etti.

"Oyunun ve takımın ritmin oturmaması, 34 gün sonra ilk maç nedeniyle olabilir. Maç boyunca girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golü atabilirdik. Hiç pozisyon vermedik. Rahat bir maç oldu. Son dakika kalemize bir kafa vuruşu vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Kasımpaşa 10 kişi ile bekledi, hızlı hücumu denedi. Ancak buna izin vermedik. Ofansta daha iyi olsak, daha farklı kazanabilirdik. Dries Mertens sakattı, Juan Mata da sakatlandı."

"Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak, kupalar kazanmaktır"

Kırılan Süper Lig rekoru hakkında konuşan Buruk, şöyle dedi:

"Bir rekora imza attık, bunda herkesin payı var. Taraftarımızla muhteşem başarılara imza atıyoruz, bu galibiyetlerde onların da payı var. Galatasaray'ın hedefi rekorlar kırmak, kupalar kazanmaktır. 14 galibiyet nasip oldu, önemli olan şampiyonluğa ulaşmamız. Sezon sonuna kadar bütün maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu maçtaki performansın üzerine çıkmaya çalışacağız. Bu Galatasaray'ın kırdığı bir rekor, altını çizmek lazım. Bana nasip oldu. Bu sene kenetlenme var, bu sahaya da yansıyor. Hedefimiz şampiyon olmak."
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"Fenerbahçe bu yarışın içinde"

Fenerbahçe'nin 9 puan olarak önünde olduklarını söyleyen Okan Buruk, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin 1 maç fazlayla 9 puan önündeyiz, bu puan farkını arttırmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, Sevilla maçında özellikle ilk yarıda bunu iyi gördük. Fenerbahçe de bu yarışın içinde. Diğer takımlar biraz geride kaldı gibi. Ligde çok iyi takımlar var, herkes, her maçta zorlanabiliyor. Kendi oyunumuza odaklanırsak, daha çok rekorlar kırarız."

"Zaniolo Galatasaray taraftarıyla bütünleşti"

Galibiyet golünü atan yeni transfer Nicolo Zaniolo hakkında da görüş belirten Buruk, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Nicolo Zaniolo'nun fiziksel olarak eksikleri var. Milli arada fizik gücünü artırmak için çalışacağız. Tabii milli takıma gider mi gitmez mi bilmem ama oraya tekrar çağrılmak için her şeyini ortaya koymak istiyor. Nicolo Zaniolo'ya büyük bir moral oldu. Buna ihtiyacı var, oynamak istiyor. Genç bir oyuncu, kazanmak istiyor. Milli takımına gitmek ve orada başarılı olmak istiyor. Bunu sevinçlerinde de gördük. Galatasaray taraftarıyla bütünleşti, Zaniolo için de mutluyum."

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