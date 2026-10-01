Okan Buruk'tan Rafael Leao için sürpriz karar!
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Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelenin 11'ini şekillendirmeye başladı. Genç teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Rafael Leao'ya görev verecek.
Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelenin 11'ini şekillendirmeye başladı. Genç teknik adam, Victor Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Rafael Leao'ya görev verecek.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğunda 3 maçta oynayan Deniz Gül, beklentiyi karşılamadığı gibi Okan Buruk'un da gözünden düştü.
Sabah'ta yer alan habere göre: Galatasaray'ın, Kasımpaşa müsabakasında forvette Rafael Leao ile başlaması bekleniyor. Yavaş yavaş ritim tutan Portekizli yıldız, daha önce kariyerinde 93 kez ileri uçta ter döktü ve hanesine 31 gol, 8 asist yazdırmayı başardı.
Rafael Leao, geçen sezon ise Milan'da bu mevkide 21 maça çıkmış, 7 gol ve 2 asist üretmişti.