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Spor Okan Buruk'tan o futbolcuya teşekkür
Spor

Okan Buruk'tan o futbolcuya teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-08-24 01:39:00 -
Okan Buruk'tan o futbolcuya teşekkür

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ın Molde'yi 3-2'lik skorla yendiği maç sonrası yaptığı açıklamada, Mauro'ya özellikle teşekkür etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Ona teşekkür ediyorum." dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maçın sonuna doğru 3'lü savunmaya döndük"

"Molde'nin iç saha performansını biliyorduk. Dış sahada aynı performansı gösteremiyorlar. Bizim için zor olan sentetik sahaydı. Zaman zaman rakibe cevap veremesek de iyi işler yaptık. Rakibimize çok kolay pozisyonlar verdik. Kanatlardan gelen hücumlarda net pozisyon verdik. Maçın sonuna doğru 3'lü savunmaya döndük."
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"Ona teşekkür ediyorum"

"Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var."

"İkinci maç çok daha farklı olacak"

"Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı ama bu sonuç bizim için sevindirici. İkinci maç çok daha farklı olacak. Eksiklerimiz var. Torrreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı."

"Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli"

"Trabzonspor derbisini ve bu maçı kazandık. Bunlar çok önemli. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir Galatasaray olacak. Bunu net bir şekilde göstereceğiz."

"Neden iptal edildi anlamadım"

"Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden iptal edildi anlamadım."

"Yunus bu kulübün evladı"

"Bizim için bu maç öncesi düşüncelerimiz içerisinde bu sahada topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek oyuncular önem kazanıyordu. Yunus, bu anlamda takımdaki en iyilerden biri. O yüzden Yunus ile başladık. Bunu da çok net maç içerisinde gördük. Yorulana kadar çok iyi oynadı. Yunus için gelen teklifler var, kulübümüzün vereceği bir karar var ama Yunus bu kulübün evladı. Hem seviyoruz, hem güveniyoruz. İyi bir oyuncu. Kulübümüz, Yunus ile ilgili kararını verecektir. İsteyenler var, görüşmeler var."

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