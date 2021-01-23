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Spor Okan Buruk'tan 'İrfan Can Kahveci' açıklaması
Spor

Okan Buruk'tan 'İrfan Can Kahveci' açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ismi Galatasaray ile anılan İrfan Can Kahveci'nin transferi için konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:36:00 -
Okan Buruk'tan 'İrfan Can Kahveci' açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

"İrfan Can ile ilgili teklifleri tabii ki yönetimimiz değerlendirecektir" diyen Okan Buruk, "Kulüp çıkarları için olumlu bir teklif gelirse kulüp bunu değerlendirecektir. Edin Visca'nın olmaması, Chadli'nin olmaması, Giuliano'nun olmaması. Hücum hattında zaten eksiğiz. İrfan Can'la ilgili düşünce olursa, yönetimimiz karar verecek. Şu anda her şeyin yakın olduğunu da söyleyemeyiz. En doğru kararı yönetim verecektir." dedi.

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