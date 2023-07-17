  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler
Spor

Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler

Yeniakit Publisher
2023-07-17 21:17:00 -
Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon hakkında yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşa özel açıklamarda bulundu. Fenerbahçe derbilerinin de altını çizen Buruk, sarı-lacivertli takımdan üstün olduklarını ve deplasmandaki 3-0'lık galibiyetle ezeli rakiplerine psikolojik üstünlük kuruklarını ifade etti.

"Psikolojik üstünlük elde ettik"

Kadıköy'deki derbide ezeli rakiplerini 3-0 mağlup ettikleri maça ayrıca değinen Buruk, "Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Giresun maçından sonra 'Tamam artık' diyebildik. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçta elde ettiğimiz psikolojik üstünlük de önemliydi. Son derbide de ne kadar hak ettiğimizi ve ne kadar üstün olduğumuzu göstermiş olduk" dedi.

"Kutlamaların keyfi 2-3 katına çıktı"

Şampiyonluğu garantileyerek sahalarında sarı-lacivertlileri yıldız futbolcuları Icardi ve Zaniolo'nun kaydettiği gollerle yendikleri mücadele hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe karşısında aldığımız 3-0'lık derbi galibiyeti, şampiyonluk kutlamalarının keyfini 2'ye 3'e katladı. Ailemle birlikte çok güzel anlar yaşadık" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray onu alırsa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final garanti! Türkiye'yi sallayacak transfer! Taraftarlar havalara zıplayacak
Galatasaray onu alırsa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final garanti! Türkiye'yi sallayacak transfer! Taraftarlar havalara zıplayacak

Spor

Galatasaray onu alırsa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final garanti! Türkiye'yi sallayacak transfer! Taraftarlar havalara zıplayacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elinden kaptı! Galatasaray’dan Beşiktaş'a transfer çalımı
Elinden kaptı! Galatasaray’dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Spor

Elinden kaptı! Galatasaray’dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Zaniolo devreye girdi! Galatasaray 4 golle kazandı
Zaniolo devreye girdi! Galatasaray 4 golle kazandı

Spor

Zaniolo devreye girdi! Galatasaray 4 golle kazandı

Halil Dervişoğlu kampa katıldı
Halil Dervişoğlu kampa katıldı

Spor

Halil Dervişoğlu kampa katıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23