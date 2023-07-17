Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşa özel açıklamarda bulundu. Fenerbahçe derbilerinin de altını çizen Buruk, sarı-lacivertli takımdan üstün olduklarını ve deplasmandaki 3-0'lık galibiyetle ezeli rakiplerine psikolojik üstünlük kuruklarını ifade etti.

"Psikolojik üstünlük elde ettik"

Kadıköy'deki derbide ezeli rakiplerini 3-0 mağlup ettikleri maça ayrıca değinen Buruk, "Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Giresun maçından sonra 'Tamam artık' diyebildik. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçta elde ettiğimiz psikolojik üstünlük de önemliydi. Son derbide de ne kadar hak ettiğimizi ve ne kadar üstün olduğumuzu göstermiş olduk" dedi.

"Kutlamaların keyfi 2-3 katına çıktı"

Şampiyonluğu garantileyerek sahalarında sarı-lacivertlileri yıldız futbolcuları Icardi ve Zaniolo'nun kaydettiği gollerle yendikleri mücadele hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe karşısında aldığımız 3-0'lık derbi galibiyeti, şampiyonluk kutlamalarının keyfini 2'ye 3'e katladı. Ailemle birlikte çok güzel anlar yaşadık" şeklinde açıklamalarda bulundu.