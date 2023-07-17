Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon hakkında yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşa özel açıklamarda bulundu. Fenerbahçe derbilerinin de altını çizen Buruk, sarı-lacivertli takımdan üstün olduklarını ve deplasmandaki 3-0'lık galibiyetle ezeli rakiplerine psikolojik üstünlük kuruklarını ifade etti.
"Psikolojik üstünlük elde ettik"
Kadıköy'deki derbide ezeli rakiplerini 3-0 mağlup ettikleri maça ayrıca değinen Buruk, "Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Giresun maçından sonra 'Tamam artık' diyebildik. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiğimiz maçta elde ettiğimiz psikolojik üstünlük de önemliydi. Son derbide de ne kadar hak ettiğimizi ve ne kadar üstün olduğumuzu göstermiş olduk" dedi.
"Kutlamaların keyfi 2-3 katına çıktı"
Şampiyonluğu garantileyerek sahalarında sarı-lacivertlileri yıldız futbolcuları Icardi ve Zaniolo'nun kaydettiği gollerle yendikleri mücadele hakkında da konuşan başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe karşısında aldığımız 3-0'lık derbi galibiyeti, şampiyonluk kutlamalarının keyfini 2'ye 3'e katladı. Ailemle birlikte çok güzel anlar yaşadık" şeklinde açıklamalarda bulundu.
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