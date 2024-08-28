Okan Buruk yeni hedeflerini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Young Boys, Şampyionlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamasında; "Hayal ettiğimizle maçın içinde gerçekleşen örtüşmüyor. Kağıt üstünde oyuncu bazında inanılmaz bir kalite farkı var. Daha iyi bir performans ortaya koyabilirdik. Geçen seneki Molde maçına benzeteceğim. Zaman zaman üzerimizde 5'er kilo ağırlık varmış gibi hareket ettik. Top bizdeydi ama ne pas hızımız, ne dikine oyunumuz iyiydi. Çok fazla pas hatası yaptık ve hep geçiş şansı verdik rakibe. İkinci yarı oyunu biraz daha dengeledik. Son bölüme doğru rakip kalede oynadığımız bir maçtı. Aslında maçı çevirecek pozisyonu da bulduk. Burada birinci sorumluluk benim. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. Muhteşem bir taraftar vardı. Tek üzüleceğimiz şey onların istedikleri galibiyeti getiremedik." dedi.

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Bu takım geçen sene şampiyonu olduğu için burada play-off oynadı. Yine şampiyonluk için mücadele edecek bu oyuncular. Tekrar lige döneceğiz ve hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak." açıklamasında bulundu.