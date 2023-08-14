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Spor Okan Buruk: Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi
Spor

Okan Buruk: Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi

Yeniakit Publisher
2023-08-14 18:28:00 -
Okan Buruk: Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. Geçen sezonki başarıyı tekrardan kazzanacaklarını vurgulayan teknik adam, Aynı şeyi tekrar yakalayacağız. Bu benim için de geçerli. Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi.' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın karşılaşacakları Olimpija Ljubljana maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rakip ekip Olimpija Ljubljana hakkında da konuşan deneyimli teknik adam Okan Buruk: "Saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim, hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum." dedi.

ZANIOLO-TRANSFER

Okan Buruk: "Nicolo Zaniolo kasığından bir sakatlık geçirdi. Birçok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz. Transferle değil, hazır olmayan oyunculara kafamızı yoruyoruz."

Okan Buruk: "Lucas Torreira, bizimle birlikte çalışıyor. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. Torreira'yı hemen sahaya sürmek istemedim çünkü hazır hale gelmesi için bir süreç gerekiyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Okan Buruk: "Bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Oyuncular 3-4 hafta idman süresi görebilirler. yüzde100 hazır olmayan oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz."

Okan Buruk: "Kerem Demirbay zaten UEFA listesinde yok. 17 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncular için bir kotamız var. Bir sonraki maçta listeye girecektir. Zaha listedeydi yavaş yavaş takıma sokacağız"

OKAN BURUK: "TRANSFERDE ACİLİYETİMİZ YOK..."

Okan Buruk: "Galatasaray olarak bizim geçen sene başarılı olmamızın sebebi bütün oyuncuların inanması ve %100'ünü vermesi. Aynı şeyi tekrar yakalayacağız. Bu benim için de geçerli. Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi."

Okan Buruk: "İlhami Siraçhan Nas'ın geleceğiyle ilgili kararı vereceğiz. Kiralık gidebilir, takımda kalabilir. Daha yeni katıldı aramıza. Babası benim oyuncumdu, oğlu da şimdi oyuncum. Bu da güzel bir şey"

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