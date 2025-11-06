Okan Buruk: Hedeflerimiz ilk 8 için büyüyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek grupta büyük bir avantaj elde etti.

Maç sonrası Johan Cruijff Arena’da konuşan teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirirken oyuncularına övgü dolu sözler söyledi.

Buruk, “İlk yarıda Osimhen’le birkaç net pozisyon yakaladık. O golü bulsak oyun tamamen değişirdi. İkinci yarıda Barış Alper’i hücuma ekledik, sonra kanada aldık ve goller geldi. Rakibimize fazla şans vermedik. Genç bir takıma karşı oynadık, onları da tebrik ediyorum. Oyuncularım maçı çok istedi. Önemli bir galibiyet aldık.” dedi.

“GALATASARAY’IN BAŞARISI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Buruk, geçen sezon Avrupa’da yaşanan hayal kırıklıklarını da hatırlatarak, “Geçen sezon burada Avrupa Ligi’nde ilk 8 için gelmiştik ama AZ Alkmaar maçları kötü geçmişti. Eksiklerimiz vardı, bunu kabul ettim. Sparta Prag’a elenmemiz de başarısızlıktı, bunun sorumluluğu bana ait.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne Frankfurt maçıyla kötü başladık ama Liverpool galibiyetiyle çıkış yakaladık. Takım olarak daha bütünüz, oyuncu kalitemiz çok yüksek. Avrupa’da şu an 9. sıradayız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Benim için en büyük öncelik Galatasaray’ın başarısıdır. Galatasaray kazandıkça ben mutlu oluyorum.” ifadelerini kullandı.

“OSİMHEN İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞARI HEDEFLİYORUZ”

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in performansını da değerlendiren Okan Buruk, forvet hattındaki zenginliğe dikkat çekti:

“Bizim gibi takımlar için santrfor çok önemli. Elimizde Osimhen ve Icardi gibi iki dünya çapında oyuncu var. Osimhen sadece gol atan değil, savunmada da çalışan bir futbolcu. Attığı gollerle bize bu galibiyeti getirdi.”

Buruk, transfer sürecine de değinerek, “Yazın Osimhen’i almak bir hayaldi. Bu hayali gerçeğe dönüştüren Başkanımız Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve tüm yönetime teşekkür ediyorum. Bu transfer Galatasaray’ın hedeflerini ve geldiği noktayı gösteriyor. Osimhen ile Şampiyonlar Ligi’nde büyük başarılar hedefliyoruz.” dedi.

“HEDEF: AVRUPA’DA İLK 8”

Sözlerini takımın vizyonuyla bitiren Buruk, “Geçen yıl ilk 8 hayalimizdi, bu yıl o hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularım buna inanıyor, taraftarımız buna inanıyor. Hedeflerimiz her galibiyetle büyüyor.” ifadelerini kullandı.