Okan Buruk ayrılığı ilan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sigma Olomouc maçının ardından konuştu. Oyun adına iyi sinyaller aldıklarını belirten Buruk, Mbaye Diagne ve Olimpiu Morutan'ın ayrılığını doğruladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise transfer mesajı verdi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc ekibini 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk, mücadele ve takımın son durumu hakkında konuştu. Takım oyunu olarak iyi sinyaller aldıklarını belirten Buruk, şunları kaydetti;

Yunus Akgün'e övgü

"Çalışma tempomuzu tamamladığımızda çok güçlü bir Galatasaray takımı ortaya çıkaracağız. Sergio Oliveira laktak testinde diğer oyunculara yakın çıktı. Takıma alışacak, iyi sinyaller aldık. Yunus Türk futbolunun en önemli oyuncularından biri olacak. Akademiden oyuncuları oynatmaya devam edeceğiz."

Diagne ve Morutan sözleri

"Diagne kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bizimle hep çalıştı. Oynaması gerekiyordu, kendisi de biz de böyle bir karar verdik. Kendisine başarılar diliyorum. Morutan'ın da sürekli oynaması gerekiyor. Kendisini geliştirmesi için doğru olanın bu olduğuna karar verdik. Galatasaray'a daha güçlü döneceğine inanıyoruz. Yakın görüştüğümüz oyuncular var. Her bölgede kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. İnşallah elimizdeki ve gelecek olan oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak."

Dursun Özbek'ten transfer mesajı

Başkan Dursun Özbek de maçın ardından açıklamada bulundu. Özbek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Takım giderek gelişiyor. Hazırlık dönemi çok iyi devam ediyor. Özellikle maçın ikinci yarısındaki oyunumuz çok iyiydi. Mustafa Muhammed üçüncü golü kaçırdı. Ben takımın oyunundan memnunum. Özellikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar için ayrılan tribün tamamen dolu. Onların desteği performansımızı arttırıyor."

"Yeni sezon için en iyi kadroyu kuracağız"

"Zaten bu hazırlık çalışmaları onu da gösteriyor. Eksiklerimizi telafi etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Teknik kadro ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım konunun üzerine eğilmiş vaziyette. Yeni sezon için en iyi kadroyu kuracağız. İyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum."

"Yunus ve Emin Galatasaray'ın büyük bir kazanımı"

"Yunus bir gol ve bir asistle oynadı. Harikaydı. Emin de çok güzel, hatasız oynadı. Galatasaray'ın büyük bir kazanımıdır."