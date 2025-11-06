  • İSTANBUL
Okan Buruk, Ajax'ın teknik direktörü John Heitinga'yı koltuğundan etti
Spor

Okan Buruk, Ajax’ın teknik direktörü John Heitinga'yı koltuğundan etti

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Okan Buruk, Ajax’ın teknik direktörü John Heitinga'yı koltuğundan etti

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray karşısında hezimete uğrayan Hollanda ekibi Ajax, teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Heitinga'nın görevden alındığı duyuruldu.

Teknik direktörlüğe Heitinga'nın yerine geçici olarak Fred Grim'in getirildiği belirtildi.

Mayısın sonunda takımın başına geçen 41 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Heitinga, yaklaşık 5 ay görevde kalabildi.

Ajax, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 4 haftasında puansız son sırada yer aldı.

Eredivisie'de ise 11 maçta 20 puan toplayan Ajax, lider Feyenoord'un 8 puan gerisinde 4. basamakta bulunuyor.

