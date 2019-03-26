Okan Buruk açıkladı: Beşiktaş'tan teklif almadım

Beşiktaş'tan teklif almadığını için kesin ifadelerle konuşmak istemeyen Okan Buruk, teklif alması halinde siyah-beyazlı ekibin başına geçebileceğini belirtti.

Beşiktaş'tan teklif alıp almadığı sorulan Okan Buruk, "Beşiktaş'tan bana herhangi bir teklif gelmedi. İsimler geçiyor. Türkiye'deki Abdullah Hoca, Sergen Yalçın, Mehmet Hoca (Özdilek), Samet (Aybaba) Hoca çok fazla isim var. Bunlar normal. Nasıl başarılı oyuncuların transferde ismi geçiyorsa, başarılı isimlerin de anılması normal." dedi.

"Beşiktaş teknik direktörlüğünü düşünür müsünüz?" sorusuna ise yanıt vermekten kaçınan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Şu anda ortada bir şey olmadan konuşmam yanlış olur." ifadelerini kullandı.

"Doğru zamanda her takımda çalışırım"

Galatasaray, Beşiktaş ya da Başakşehir'de futbol oynadığını ve şartlar oluşması durumunda teknik adamlık da yapabileceğini söyeleyen Okan Buruk şöyle konuştu: "Hepimizin hedefleri var. Geçmişte çok önemli başarılar yaşadık. Hayatımın belki en önemli günleri Galatasaray'da geçti. Bunlar benim için çok önemli. Futbola Galatasaray'da başladım, orada devam ettim sonra İtalya'ya gittim. Dönüşte Beşiktaş ve Başakşehir'de oynadım. Benim için değerli kulüpler. Bunların hepsinde doğru olduğunda görev almayı herkes ister. Önemli görevler."