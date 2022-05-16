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Medya Okan Bayülgen'den 'Z kuşağı' eleştirisi! 'Elimizde telefon geri zekalı gibi...'
Medya

Okan Bayülgen'den 'Z kuşağı' eleştirisi! 'Elimizde telefon geri zekalı gibi...'

Katıldığı bir söyleşide "Z kuşağı" eleştirisinde bulunan Okan Bayülgen, "Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 19:43:00 - 2022-05-16 19:49:01
Okan Bayülgen'den 'Z kuşağı' eleştirisi! 'Elimizde telefon geri zekalı gibi...'

Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olan Okan Bayülgen, "Z kuşağı" eleştirisinde bulundu.

"Z kuşağı özgürlükten bahsediyor ama itaat etmeye hazır." diyen Bayülgen, "Türkiye'de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra’ya gitmesinin sebebi Türkiye'den memnun olmaması. Türkiye'de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

'Başka bir yere giderse orada itaat etmeye'

Gençlerde kitap okuma oranının az olduğunu belirten Bayülgen, "Gençlerle konuştuğumuzda çok fazla kitap okumadıklarını düşünüyorum ama sorduğumda okuduklarını söylüyorlar. Çok fazla isim biliyoruz çok fazla malumat, enformasyon var. Elimizde telefon geri zekalı gibi dolaşıyoruz." dedi.

Katıldığı bir televizyon programında, "Z kuşağından hiç hazzetmiyorum. Z’nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa bulmak istiyorum." şeklinde konuşan Okan Bayülgen, kitap fuarındaki söyleşisinde de şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de Z kuşağı, örneğin Londra'ya kapağı atmak istiyor. Londra’ya gitmesinin sebebi Türkiye’den memnun olmaması. Türkiye’de itaat etmek istemiyor ama Londra ya da başka bir yere giderse orada itaat etmeye hazır.

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