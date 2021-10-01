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Medya Okan Bayülgen kendi mahallesine ateş püskürdü! ‘Hepsinden utanıyorum’
Medya

Okan Bayülgen kendi mahallesine ateş püskürdü! ‘Hepsinden utanıyorum’

Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenlerinin “çöp” ve “para kazanmaya çalışan zavallılar” olduğunu söyledi. Bayülgen kendi kokuşmuş mahallesindeki bu tip işlere bulaşan sanatçılara da ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 09:43:00 - 2021-10-01 15:05:23
Okan Bayülgen kendi mahallesine ateş püskürdü! ‘Hepsinden utanıyorum’

Sosyal medyada ahlaksızlıklarıyla ön plana çıkıp para kazanmaya çalışan fenomenlere, son zamanlarda şarkıcı ve oyuncular da eklendi. Youtube başta olmak üzere, Tiktok ve Instagram gibi mecralarda daha fazla takipçi yapabilmek ve para kazanabilmek için skandal içerikleriyle tepki çeken fenomen ve sanatçılara bir tepki de kendi ‘kokuşmuş mahallesi’nden geldi.

Haber Global’de ekrana gelen “Tarafını Seç” isimli programa katılan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenlerine ateş püskürdü.

“Hepsi çöp, hepsi zavallı” yorumunda bulunan Bayülgen son dönemlerde bu tip işlere bulaşan sanatçılardan ise “utanç duyduğunu” söyledi.

“Fenomenlerin sadece bazı uygulamalar var olduğu sürece geçerliliğini koruduğunu’’ söyleyen Bayülgen, şu ifadeleri kullandı:

Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.

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Yorumlar

ROFAR

bozuk saat bile bir günde iki defa doğru zamanı gösterir misali evet çok doğru hatta çok eksik bile söylemiş. Aslında onlara bu değeri veren ne yazık ki çoğunlukla 10 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere 19 yaş altı gençler onları sevip abone olup like atıp onları zengin ve popüler ediyorlar.
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haksiz mi? medya maymunu, dikkat cekmeye calisan zavalli hasta tipler....fenomen kelimesini hatali kullaniyor MEDYA!

.......
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