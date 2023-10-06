OIC-AC ile EDAC arasında işbirliği anlaşması imzalandı

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi ile Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi İstanbul Tahkim Haftası marjında bir işbirliği anlaşması imzaladı. Hukuki ihtilaflar için alternatif uyuşmazlık çözüm yolları (ADR) sunan iki kurum arasında ADR hakkında farkındalığın arttırılması, kurumlar tarafından organize edilecek etkinlikler ve projeler için ortaklıklar kurulması hususlarında iş birliğini öngören söz konusu anlaşmayı, OIC-AC adına Genel Sekreter J.D. Maged Mamdouh Kamel Shebaita ve EDAC adına Başkanı Süleyman Boşça imzaladılar.

İstanbul, 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında EDAC tarafından düzenlenen ISTAW’a ev sahipliği yapıyor. OIC-AC, ISTAW’ın platinum sponsorları arasında yer alıyor. OIC-AC Genel Sekreteri Shebiata ise ISTAW’ın 4. günü olan 5 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer aldı.

OIC-AC Türkiye’de ve dünyanın diğer ülkelerinde yer alan tahkim merkezlerinin esasen birbirlerinin rakibi olmadığını, aksine ADR’nin gelişmesinde lokomotif görevini görecek hususun bu merkezler arasında kurulacak etkili iş birlikleri olduğunu her fırsatta vurguluyor.

OIC-AC nedir?

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC), bir uluslararası alternatif uyuşmazlık çözüm (ADR) merkezidir. Türkiye ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) arasındaki Ev Sahibi Ülke Anlaşması ve OIC-AC Statüsü uyarınca kuruldu.

OIC-AC gerek İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerine, gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı üyeliği bulunmayan devletlere tabi gerçek ve tüzel kişilere, aralarındaki ticari ve yatırım uyuşmazlıklarının tahkim ve diğer ADR yöntemleri yoluyla çözüme kavuşturulmasında yardımcı olmayı amaçlamakta. Bu anlamda küresel yetkiyi haizdir.

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OIC-AC’nin vizyonu, ticari ve yatırım uyuşmazlıklarının ADR yöntemleriyle çözümünde bir fikir lideri ve önde gelen küresel merkez haline gelerek küresel ekonomik kalkınmaya öncülük etmekte. OIC-AC’nin temel organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Sekretarya ve Uluslararası Tahkim Divanı’dır. OIC-AC’nin merkezi, Türkiye’nin ekonomi başkenti olan İstanbul’dadır.