ÖİB’den 3 ilde dev gayrimenkul satışı: Resmi Gazete'de yayımlandı, başvurular başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, Adana ve Aydın illerinde yer alan toplam 8 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Başkent’in merkezi noktalarından turizmin kalbi Didim ve Kuşadası’na kadar uzanan değerli araziler, pazarlık ve açık artırma usulüyle yeni sahiplerini bulacak. İhaleler için belirlenen geçici teminat bedelleri ise arazilerin değerine göre 17 milyon TL’ye kadar ulaşıyor.
Özelleştirme atağında aslan payını 5 taşınmazla Ankara alırken, Aydın’ın gözde turizm merkezleri ve Adana’nın en prestijli ilçesi Çukurova’daki araziler de satış listesine eklendi. Yatırımcıların bu değerli taşınmazlar için şubat ayının ortasına kadar tekliflerini iletmeleri gerekiyor. İşte ihaleye dair bilinmesi gereken tüm kritik bilgiler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), üç ildeki 8 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.
ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki üç, Yenimahalle ilçesindeki iki, Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki birer taşınmaz, "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.
Taşınmazlara ilişkin ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ile 25 bin lira, geçici teminat bedeli de 600 bin lira ile 17 milyon lira arasında belirlendi.
İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, Ankara Gölbaşı'ndaki taşınmazlar için 18 Şubat, Ankara Yenimahalle ile Adana ve Aydın'daki taşınmazlar için 19 Şubat'a kadar teklif vermesi gerekiyor.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden teklif alarak pazarlık usulüyle yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.
