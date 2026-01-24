Küresel devler Türkiye’yi işaret etti! Bakan Şimşek’ten ekonomide yeni dönemin kapılarını açan o kritik hamle!

Bakan Şimşek, Türkiye’nin ekonomi programına duyulan güvenin bir tezahürü olarak kredi notu görünümünün pozitife çevrildiğini belirtirken, bu durumun çok yakın bir gelecekte yaşanacak olan o büyük müjdenin öncü sinyali olduğunu vurguladı.

Yatırımcıların pürdikkat kesildiği açıklamada Bakan Şimşek, ekonomideki sadeleşme adımları kapsamında bir devrin resmen kapandığını ilan etti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında döviz ve altın dahil tüm vadelerin sona ermesiyle birlikte, bu sisteme dair tüm düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığını bildirdi. Piyasalardaki istikrarı korumak adına atılan bir diğer stratejik adım ise kısa vadeli yabancı kaynak girişine yönelik oldu. Zorunlu karşılık oranlarını artırarak ekonomiyi dış şoklara karşı daha dirençli hale getirmeyi hedefleyen bu hamleler, Türkiye’nin yerli ve milli ekonomi modelindeki kararlılığını bir kez daha dünyaya gösterdi.