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Ekonomi ÖİB, İstanbul ve İzmir’de 6 taşınmazı satacak
Ekonomi

ÖİB, İstanbul ve İzmir’de 6 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul’da 1 ve İzmir’deki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 17:11:00 -
ÖİB, İstanbul ve İzmir’de 6 taşınmazı satacak

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre, söz konusu taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak İhalelere katılacakların, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB’ye son teklif verme tarihinde elden teslim etmesi gerekiyor. Son teklif verme tarihi İstanbul’daki taşınmaz için 17 Kasım, İzmir’deki taşınmazlar için ise 9 Kasım 2021 olarak belirlendi.

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