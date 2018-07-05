OHAL ne zaman kalkacak? Başbakan Binali Yıldırım son dakika OHAL açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ OHAL konusunda son dakika açılmasında bulundu. Başbakan Binali Yıldırım OHAL’ın ne zaman kaldırılacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı seçimlerine ve OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı olup olmayacağına ilişkin soruyu cevap veren Başbakan Binali Yıldırım, "Onun kararını ben vermem. Liderim ve partimiz ne yönde karar alırsa, her türlü görevi yaparız" diye konuştu. Son KHK'nın yarın yayınlanacağını dile getiren Yıldırım, yeni kabinenin pazartesi açıklanacağını, böylece OHAL'in de tamamlanacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ 24 Haziran erken genel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bozdağ, "Eğer CHP'den oylar HDP'ye akmamış olsaydı şu anda HDP barajı geçmemiş olacaktı" diye konuştu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarına değinen Bozdağ, "Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım" dedi. OHAL'e de değinen Bekir Bozdağ, "Kaldırılması iradesi var, zamanı belirlenecek, ona göre adım atacağız" diye konuştu. Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partilerine göre halen "FETÖ" tehdidinin bulunduğunu ve Kandil'e yönelik operasyonun da sürdüğünübelirterek, bu kapsamda Olağanüstü Hal'in devam etmesine gerek olduğunu kaydetmişti.