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OHAL Komisyonu'na 2 yeni atama!

OHAL Komisyonu'ndan ayrılan iki üyenin yerine yeni görevlendirilen isimler, Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar oldu.ç

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
OHAL Komisyonu'na 2 yeni atama!

OHAL Komisyonu'ndan ayrılan iki üyenin yerine, Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar görevlendirildi.

Öte yandan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular bugün sona eriyor. OHAL kapsamında, 8 Temmuz 2018'de çıkarılan 701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerce yapılan elektronik ortamdaki başvuru işlemlerinin bugün sona ereceği bildirildi.

Başvuru için "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formu, imzalanarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilecek. Başvuru belgeleri buradaki görevlilerce onaylanacak.

Başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin, bugün mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
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