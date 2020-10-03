OHAL Komisyonu 110 bin karar aldı

Yeni Akit Ankara

Başvuruların 97 bin 570’ini reddeden ve 12 bin 680’ini ise kabul eden Komisyonda, 16 bin 50 müracaatın incelemesi sürüyor. Komisyon, karar vermeye başladığı 22 Aralık 2017’den itibaren geçen 33 aylık sürede başvuruların yüzde 87’sini sonuçlandırmış oldu. Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren Komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 60 kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.