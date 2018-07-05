OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş

Enflasyonun Haziran ayında beklentilerin üzerinde artış göstermesi ardından yükselen kur, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin TCMB’nin faiz konusunda gereken adımı atacağını söylemesi sonrasında düştü. 4,7230’a kadar yükselen kur bugün 4,67 seviyesinde iken ilerleyen saatlerde 4,64 seviyesine çekildi.

Bugün ise ilk işlemlerde dolar/TL hafif yükselişle 4.68 lira sınırındaydı. Aynı dakikalarda euro 5.46 lira seviyesinden alıcı buldu.

Euro/dolar paritesi ise 1.1655'ten işlem gördü. Öğle saatinde ise dolar düşüşe geçerek 3 kuruş geriledi.

OHAL AÇIKLAMASI SONRASI GERİ ÇEKİLDİ

Başbakan Binali Yıldırım bugünkü açıklamasında OHAL'in pazartesi günü yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte tamamlanacağını söyledi. Bu sözlerin ardından dolarda bir miktar düşüş yaşandı. Ancak bazı uzmanlara göre bu düşüş alım fırsatı olabilir. Yani kurdaki düşüşü gören yatırımcılar dolara yönelirse yeninden 4,70'li rakamlar gündeme gelebilir.

DOLAR 4,64 SEVİYESİNDE