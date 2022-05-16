Oha ve de çüş... Bunu diyen şavalak bile gördük

Hikmet Genç, deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan ve önceki gün açılan Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili devreye sokulan yalanları köşesine taşıdı. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Büyük projelerden, büyük hizmetlerden söz ediyorsun. Yol, hastane, köprü, tünel, havalimanı, motor, jet, nükleer, uzay, İHA-SİHA, " vs, diyorsun.

"Tabii yapacaklar, iktidarın görevi bu" diyor... (Son 20 yılda yapılanlar neden 80 yıldır yapılmamış?" diye sorunca cevap yok.)

Yapıyorsun..,

Dünyanın en büyük havalimanı, dünyanın en yüksek direkleri, en geniş, en uzun açıklıklı asma köprüsü, şehir hastaneleri vesaire..,

Beğenmiyorlar...

Deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı açıldı...

Beğenmeyeceklerini tabii ki biliyorduk. Bu sefer hangi kulpu takacaklar diye merak ettik sadece...

Her zaman yaptıklarını yaptılar. Projeye bir kulp takamıyorlarsa, bir yalanı devreye soktular.

Rize Artvin Havalimanı'nın yıllık 3 milyon yolcu garantiliymiş. Gitmediğimiz havalimanının parasını ödeyecekmişiz...

Oha ve de çüş...

Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip. 3 milyon yolcu garantisi diye bir şey yok. Tanıtımında çokça söylendi...

Nitekim Bakan Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" dedi...

Velileri kim bilmem ama, işleri bu. Sık palavrayı gitsin, nasıl olsa alışıklar bizimkiler. Sorgulayan da yok!..

Bu ne ki?

"1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için yapılmıştır diyen şavalak gördük...

Köprüyü küçümsemek için; "Efendim bu bir eser siyasetidir" diyen bile çıktı. (Eser siyaseti ne demekse, kötü bi'şey herhalde?!)

Haklısınız. Proje diyorsan, musluk açacaksın.

"Mezarlıkta askıda ibrik" gibi hizmetlerle geleceksin...

Her tarafa heykel dikeceksin ki, 'eser siyaseti' olmasın.

Sadece eser olsun. Sanat eseri?!..

Yahu hiçbir şey yapmasan da olur. 'Tuvalet terliği' taklidi yapsan yeter.

O da bir hizmet!.."