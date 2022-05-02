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Medya Oh, oh Ahmet amca! CHP'liler Ramazan etkinliğinde göbek atsın, sen de onlara alkış tut
Medya

Oh, oh Ahmet amca! CHP'liler Ramazan etkinliğinde göbek atsın, sen de onlara alkış tut

CHP'li Antalya Belediyesi'nin Ramazan etkinliğinde bir kadına göbek attırmasına alkış tutan Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Değer aşınması' toplum hafızasına 'muhafazakârlık' adına çok problemli kayıtlar bırakıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 20:37:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, bugünkü köşe yazısında AK Parti iktidarını hedef aldı.

CHP'liler kıvırsın! Sen de onlara alkış tut

Gezi Parkı davası üzerinden "Osman Kavala'ya haksızlık mı yapıldı?" sorusunun derdine düşüp, AK Parti'ye çelme takmaya çalışan Taşgetiren, iktidara gelmesi halinde Ramazan şenliklerini ne hale getireceğinin örneklerini sergileyen CHP'ye alkış tuttu.

CHP'nin Ramazan ayında sergilediği tüm rezilliklere kayıtsız kalan Taşgetiren, yazısında şunları söyledi:

Geçmişte "Hizbullah infazları”, sonra “FETÖ travması”, ve gelinen noktada “siyasi zemin”deki “Değer aşınması” toplum hafızasına “muhafazakarlık” adına çok problemli kayıtlar bırakıyor. Bu tortuları temizleyip de yeni nesillerin kalbine İslam’ın nezih, duru mesajını taşımak hiç de kolay olmayacak.

CHP'li belediyenin Ramazan etkinliğine tepkiler çığ gibi
CHP'li belediyenin Ramazan etkinliğine tepkiler çığ gibi

Gündem

CHP'li belediyenin Ramazan etkinliğine tepkiler çığ gibi

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Yorumlar

Kasım Hoca

Popüler kültüre yenik düşen ergen gençler gibi maşallah her ortama uyum sağlıyor bu adam,geçmişte çok severdim kendisini bir insan siyasetin bu kadar kirli bu kadar aldatıcı bu kadar tahripkar suyuna kendini kaptırır ve her türlü ilkesizliğe alkış tutarsa gençler nasıl o duru İslama sarılacak acaba senin gibileri gördükçe keko
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