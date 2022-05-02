Oh, oh Ahmet amca! CHP'liler Ramazan etkinliğinde göbek atsın, sen de onlara alkış tut
CHP'li Antalya Belediyesi'nin Ramazan etkinliğinde bir kadına göbek attırmasına alkış tutan Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Değer aşınması' toplum hafızasına 'muhafazakârlık' adına çok problemli kayıtlar bırakıyor." dedi.
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Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, bugünkü köşe yazısında AK Parti iktidarını hedef aldı.
CHP'liler kıvırsın! Sen de onlara alkış tut
Gezi Parkı davası üzerinden "Osman Kavala'ya haksızlık mı yapıldı?" sorusunun derdine düşüp, AK Parti'ye çelme takmaya çalışan Taşgetiren, iktidara gelmesi halinde Ramazan şenliklerini ne hale getireceğinin örneklerini sergileyen CHP'ye alkış tuttu.
CHP'nin Ramazan ayında sergilediği tüm rezilliklere kayıtsız kalan Taşgetiren, yazısında şunları söyledi:
Geçmişte "Hizbullah infazları”, sonra “FETÖ travması”, ve gelinen noktada “siyasi zemin”deki “Değer aşınması” toplum hafızasına “muhafazakarlık” adına çok problemli kayıtlar bırakıyor. Bu tortuları temizleyip de yeni nesillerin kalbine İslam’ın nezih, duru mesajını taşımak hiç de kolay olmayacak.