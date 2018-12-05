Oh bee.. katkısız matkısız

Ceviz suyu.. Tatlılardan salatalara kadar pek çok farklı şeyin içinde alternatif olarak kullanılabilen cevizden ceviz suyu olarak da yararlanmak mümkün. Özellikle kilo vermede ve kolesterol dengelemede..

Sadace iki faydası mı var yani? Ne gezer bakın sıralayalım siz de şaşıracaksınız:

Kalp ve damar sağlığı için faydalı: Damarların tıkanmasına engel olarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Kalp krizini önler: Ceviz ve ceviz suyu kalp ve damar hastalıklarına karşı önemli bir yardımcıdır. İhtiva ettiği folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür.

Tiroid için de faydalı: Özellikle hanımlarda görülen tiroit değerlerini düzenler. Eğer düşük ve yüksek tiroid probleminiz varsa rahatlıkla ceviz suyu tüketebilirsiniz.

Yorgunluğa gerginliğe iyi gelir: Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir.

Adet dönemini iyi geçirtir: Adet dönemi düzensiz olan ve sancılı geçen kadınların, bu dönemi daha rahat geçirmesini sağlar.

Enerjik hissettirir: Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylece, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz. Özellikle Tip 2 diyabet rahatsızlığı olanlar için oldukça olumlu sonuçları var.

Beyni güçlendirir: Cevizdeki vitaminler ile beyindeki fonksiyonlar güçlenir. Böylece ileride Alzheimer gibi beyin rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

Bebekler için yararlı: Emziren kadınlar ya da hamileler için de ceviz suyu önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımına engeldir. Buna ek olarak, emziren annelerde ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçer. Bu dönemde bebek için gerekli olan vitaminler doğal yolla alınmış olur.

Sindirim sistemini düzenler: Sindirim sistemi için büyük bir destekçidir. Gaz problemleri ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler. Kabızlık sorunu yaşayanları bu sorundan kurtarıyor.

Uyku problemini yok eder: Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir. Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Saçları güçlendirir: Tırnakların ve saçların güçlenmesi için birebirdir. Daha güçlü ve parlak saçlara, daha arınmış bir cilde sahip olmanıza neden olur.

Sivilce ile savaşır: Cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını ve daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Sivilce ya da akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılır.

Kalp ve damar sağlığı için faydalı: Damarların tıkanmasına engel olarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.