Oğuzhan'dan Şenol Güneş'e tepki! 'Büyük saygısızlık'
Beşiktaş - Kayserispor maçında 60. dakikada oyundan alınan Oğuzhan Özyakup oyundan çıkarken teknik direktör Güneş'e tepki göstererek elini sıkmadı ve direkt yedek kulübesine oturdu.30 Eylül 2018 Pazar 11:23
Kayseri maçında kötü bir oyun ortaya koyan Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, 60. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.
26 yaşındaki oyuncu saha kenarına gelirken teknik direktör Şenol Güneş'in elini sıkmayarak, direkt yedek kulübesine oturdu ve bu karara tepki gösterdi.
Şenol Güneş ise morali bozuk olan Oğuzhan Özyakup'u teselli etmeye çalıştı.
"BÜYÜK SAYGISIZLIK"
Olayı değerlendiren yorumcu Sinan Engin "Oğuzhan, Şenol Güneş’in çocuğu yaşında, eli sıkmaması büyük saygısızlık. Şenol Hocaya çağrım; Oyundan çıkan futbolcunun elini sıkma sende elini it." dedi.
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