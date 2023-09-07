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Spor Oğuzhan Sarıyer'e kiralandı
Spor

Oğuzhan Sarıyer'e kiralandı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 12:54:00 -
Oğuzhan Sarıyer'e kiralandı

Beşiktaş, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiraladı.

Beşiktaş, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen genç oyuncu, 10 maçta 1 gollük katkı sağladı.

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