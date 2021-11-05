Oğuzhan Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.
Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı olan Oğuzhan Asiltürk, geçen günlerde hayatını kaybetti.
Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı olan Asiltürk’ün vefatının ardından başkanlığa kimin geleceği merak ediliyordu. Vakıf, Milli Görüş hareketinde önemli bir pozisyonda.
Oy birliğiyle Karamollaoğlu seçildi
Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete, bugün sürmanşetinden Asiltürk’ün yerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun seçildiğini duyurdu.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
“Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı oldu. Merhum Oğuzhan Asiltürk’ün dâr-ı bekâya irtihali sonrasında iki kez toparlanan vakıf mütevelli heyeti, ittifakla Recai Kutan’a genel başkanlık teklif etti. Kutan’ın sağlık problemlerinden dolayı kabul edemeyeceğini ifade etmesinin ardından yine ittifakla Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı seçildi.”