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Siyaset Oğuzhan Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:43:00 -
Oğuzhan Asiltürk'ün yerine gelen isim belli oldu

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı olan Oğuzhan Asiltürk, geçen günlerde hayatını kaybetti.

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı olan Asiltürk’ün vefatının ardından başkanlığa kimin geleceği merak ediliyordu. Vakıf, Milli Görüş hareketinde önemli bir pozisyonda.

Oy birliğiyle Karamollaoğlu seçildi

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete, bugün sürmanşetinden Asiltürk’ün yerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun seçildiğini duyurdu. 

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı oldu. Merhum Oğuzhan Asiltürk’ün dâr-ı bekâya irtihali sonrasında iki kez toparlanan vakıf mütevelli heyeti, ittifakla Recai Kutan’a genel başkanlık teklif etti. Kutan’ın sağlık problemlerinden dolayı kabul edemeyeceğini ifade etmesinin ardından yine ittifakla Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı seçildi.”

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Yorumlar

Sözde müslümanların ihaneti

Milli Gazete’nin 1-2 gün önce sizin aleyhinize attığı haberi unutmadık
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DRSN

siyonistler her taraftan kuşatmışlar lanet olsun
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