Oğuzhan Asiltürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

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Türk siyasetinin önemli ismi ve milli görüş camiasının ulu çınarı Oğuzhan Asiltürk Ağabeyi, Hakk’a irtihalinin 2. sene-i devriyesinde dualarla anıyoruz. Ömrünü İslam davasına adayan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca merhum Necmettin Erbakan Hoca’ya yol arkadaşlığı yaptı. Son nefesine kadar Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi YİK Başkanlığı görevini yürüten Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikâyetiyle kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’nde 1 Ekim 2021’de ruhunu Rahman’a teslim etti. Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 1935’te dünyaya gelen Asiltürk, Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. 12 Eylül askeri darbesinin ardından bir yıl gözaltında kaldıktan sonra beraat etti. 10 yıllık siyaset yasağı, 1987’de gerçekleştirilen halk oylamasında kaldırıldı. Asiltürk, son dönemde yaptığı birlik çağrıyla ümmet arasındaki buzları eritmiş, Saadet’in yeni bir siyasi üslupla yoluna devam etmesi gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı’na yakınlaşma sinyali vermişti.