Oğuzhan Asiltürk hakkında rezil sözler

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2023 seçimleri, bu ülke için, “Tamam mı, devam mı” sorusunun cevabı olacak. AK Parti hükümetine karşı terör örgütleriyle işbirliği yapacak kadar alçalan, aynı zamanda mütedeyyinlere oynamak için kimliklerini gizlemeye çalışanlarla, sağ duyulu, geçmişin bilincinde geleceğe hazırlık yapmaya çalışanların yarışacağı seçimler, ülkenin geleceğini belirleyici olacak.

Cumhur İttifakı’nı devirmek için her türlü hainliği meşru gören Millet İttifakı partileri, ikiyüzlü siyasetlerini sürdürmeye çalışsalar da, muhalif medya maymunları gerçek yüzlerini gizleyemiyor.

Mütedeyyin ve milliyetçileri tek safa çekmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ten nefret eden ve kinlerini kusan muhalifler, buldukları fırsatta zehir saçmaya devam ediyor.

Son olarak solcu Evrensel’de köşe karalayan Ayşen Şahin, Asiltürk’ün mütedeyyin ve milliyetçileri tek safta toplayamadan vefat etmesi üzerinden mide bulandıran ve görenleri dehşete düşüren bir mesaj yayınladı.

Solcuların Saadet Partisi’ne zerre kadar saygı duymadıklarını ve SP’yi sadece oy deposu olarak gözler önüne seren mor halkalı feminist Şahin, şunları yazdı:

“Ölenin arkasından konuşulmaz derler ama rahmetlinin de zamanlaması çok yerinde oldu.”