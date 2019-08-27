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Oğuzeli Belediyesi’nden personele ‘etkili iletişim semineri’

Oğuzeli Belediyesi’nde, personelin vatandaş ile daha etkili iletişim kurabilmesi, empati yapması ve hitap teknikleri ile kendilerini geliştirebilmesi için “Etkili İletişim Semineri” düzenlendi.

27 Ağustos 2019 Salı 10:48
Oğuzeli Belediyesi’nden personele ‘etkili iletişim semineri’

Oğuzeli Belediyesi’nde, personelin vatandaş ile daha etkili iletişim kurabilmesi, empati yapması ve hitap teknikleri ile kendilerini geliştirebilmesi için “Etkili İletişim Semineri” düzenlendi.


Oğuzeli Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Oğuzeli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen seminer kapsamında Uzman Klinik Psikolog Mehmet Fatih Şiraz, belediye personeline “Etkili İletişim” başlıklı eğitim verdi. Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen seminere birim müdürlerinin yanı sıra belediye personeli katıldı.



“İletişim kurmak başarılı sonuçları doğurur”


Personelin vatandaş ile daha etkin iletişim sağlayabilmesi için hitap şekli, beden dili ve etkin dinlemenin önemine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Mehmet Fatih Şiraz, “Düzgün bir diksiyon, karşınızdaki kişi ile empati yapmak, beden dilini doğru ve etkili kullanmak şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, stres yönetimi kurmak çok daha başarılı sonuçlar almamızı sağlar” diye konuştu.



“Doğru iletişimle halkımıza daha iyi hizmet edeceğiz”


Hizmet içi eğitimleri çok önemsediklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Mehmet Sait Kılıç, “Tüm personelimiz aynı zamanda bu ilçede yaşayan birer vatandaş. Günlük hayatlarında da kendilerine faydası olacak bu eğitimler sayesinde halkımıza çok daha iyi hizmet edeceklerine inanıyorum. Etkili İletişim Semineri ile personelimizin görev yaptıkları yerlerde vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istedik.Belediyemizin her alanda yüzü olan çalışanlarımızın, Oğuzeli Belediyesi’ni her zaman en iyi şekilde temsil etmesini arzuluyoruz" Halkla aramızdaki iletişimi daha güçlü kılmak adına hizmet içi eğitimlere devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:48
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