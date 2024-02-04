Oğuz Kağan gündeme geldi! Genç oyuncudan kritik penaltı! İşte oyun savunması, o haber
Boluspor’un orta sahadaki genç oyuncusu Oğuz Kağan Gültekin, son dönemde yaptığı maçlarda performansıyla dikkat çekiyor. Son maçı ile büyük sorumluluk aldı. Genç futbolcu dikkat çekmeye devam ediyor...
Boluspor’un orta sahadaki genç oyuncusu Oğuz Kağan Gültekin, büyük sorumluluk aldı. Kırmızı beyazlıların önemli orta saha oyuncularından Oğuz Kağan, 90+3.dakikada Ankara’da sahne aldı ve soğukkanlı bir vuruşla penaltıdan Boluspor’a galibiyeti getirdi.
Boluspor’un sezon başında Belçika’nın Westerlo takımından kadrosuna kattığı ve oynadığı oyunla fark yaratan oyuncusu Oğuz Kağan, oynadığı oyunun karşılılığını kırmızı beyazlılara galibiyete taşıyan golle aldı.
koroglugazetesi'ne göre: Kırmızı beyazlıların orta alandaki en büyük kozlarından olan Oğuz Kağan, kırmızı beyazlıların maçın son anlarında kazandığı penaltı atışında büyük sorumluluk aldı. Penaltıda topun başına geçen genç oyuncu klas bir vuruşla topu filelere buluşturdu ve Aktepe stadını bayram yerine çevirdi.