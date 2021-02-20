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Spor Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale eden Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti
Spor

Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale eden Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Umut Bulut, Konyaspor karşılaşmasında sahaya çıkarak, 503 maçta süre alan Oğuz Çetin'i geride bıraktı. Böyle 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu unvanını elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:42:00 -
Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale eden Umut Bulut Süper Lig tarihine geçti

Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçın ilk 11'inde yer alan Umut Bulut, tarihe geçti.

Geçen hafta takımının Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyerek Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale eden 37 yaşındaki futbolcu, 504. kez sahaya çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu unvanını elde etti.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan Umut Bulut'un 17 sezonda şu ana kadar 163 golü bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'a geçen sezon ortasında transfer olan Umut Bulut, bu sezon takımına ligde 2 gol katkısı yaptı.

Umut Bulut'a plaket verildi

Umut Bulut'un Konyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu olması nedeniyle maç öncesinde mini bir tören düzenlendi.

Sahanın kenarındaki etkinlikte, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli futbolcuya plaket verdi.

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile kulübün sportif direktörü Ali Ravcı da Umut Bulut'u tebrik etti.

Yeni Malatyasporlu futbolcular da Umut Bulut'u alkışlayarak başarısından dolayı kutladı.

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