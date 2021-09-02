Oğulcan Çağlayan kimdir? Oğulcan Çağlayan kaç yaşında? Oğulcan Çağlayan nerede oynuyor?

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan’a lisans çıkartmak için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. GS’nin federasyona gönderdiği metinde şu ifadeler yer aldı: "Anayasa’nın 49’uncu maddesi uyarınca oyuncumuzun daha fazla mağduriyet yaşamaması ve çalışma özgürlüğüne daha fazla engel olunmaması için ve her halükarda zaten 10.09.2021 tarihinde UEFA’dan gelecek olun grup başlangıç alacağımızdan kesilerek Rizespor Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ödeme yapılacağı bilindiğinden bugünden tarafımıza yapılan ödeme kapsamında oyuncumuzun vize ve lisans işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi için gereğini talep ediyoruz." Galatasaray’ın Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında Çağlayan’ı oynatabilmesi için ise 8 Eylül’e kadar zamanı bulunuyor.

Oğulcan Çağlayan kimdir?

Oğulcan Çağlayan 22 Mart 1996, tarihinde Ankara’da doğdu. sSğ kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Oğulcan Çağlayan futbol hayatına 2006 yılında futbola oturduğu semtin takımlarından olan Bahçelerüstü Spor altyapısına yazılarak başladı.

Oğulcan Çağlayan nerede oynadı?

Oğulcan Çağlayan hangi takımlarda oynadı? Oğulcan, sadece bir yıl sonra Ankaraspor antrenörleri tarafından mavi-beyazlı takımın altyapısına transfer edildi. MKE Ankaragücü'nün arka bahçesi olarak bilinen Ankaraspor'da altyapı eğitimini sürdüren Oğulcan, 2009-2010 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. O dönem Ankaraspor'un U14 takımında forma giyen genç forvet oyuncusu U14 Akademi Ligi olarak tanımlanan ligde 20 maçta forma giyerken 13 kez fileleri havalandırdı ve takımının U14 yaş kategorisinde Türkiye Finalleri'ne katılma hakkını elde etmesini sağladı. Oğulcan ligde gösterdiği başarının yanı sıra 4 play off ve 4 Türkiye Finalleri karşılaşmasında da mavi-beyazlı formayı giydi ve tek gol kaydetti. Ankara temsilcisinin federasyon tarafından kapatılması sonrasında ailesinden ayrı olarak Bursa'nın yolunu tutan genç oyuncu, Bursa Merinosspor'a gitti.

Oğulcan Çağlayan futbol kariyeri

2010 yazında Bursaspor altyapısına transfer olan Oğulcan, ilk sezonunda sezonun neredeyse tamamını U-15 yaş kategorisinde geçirdi. U-15 Ligi'nde yeşil-beyazlı forma altında 10 maçta forma giyen ve tek gol kaydeden genç forvet oyuncusu, sezon sona erdiğinde U-16 Ligi'nin play-off maçlarında da Bursaspor U-16 takımının formasını giydi. 2012-13 futbol sezonuna U-17 takımında başlayan ve 2 maçta 2 gol atarak performansına kaldığı yerden devam eden Oğulcan, antrenörleri tarafından U-18 takımına terfi etti. Oğulcan Çağlayan, sezonun ikinci yarısında A2 takımına yükselmeyi başardı.

2012-13 sezonunda gösterdiği performansla Inter, Norwich City, Ajax ve Parma gibi takımların dikkatini çeken Oğulcan, Galatasaray altyapısına transfer oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in gidişiyle lisansı çıkmayan Oğulcan, sezon ortasında Gaziantepspor'un transfer oldu.

2014-15 sezonu sonunda küme düşen Kayseri Erciyesspor'da lig ve kupa olmak üzere toplam 31 maç çıkan Oğulcan, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.11 Ağustos 2020 tarihinde Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.[5] Galatasaray formasıyla ilk golünü 26 Aralık'ta Trabzonspor deplasmanında attı. 2 Eylül 2021 tarihinde Galatasaray; 1 milyon 122 bin avro, 549 bin 695 lira, yargılama gideri ve vekâlet ücretini Çaykur Rizespor'a ödedi. Galatasaray, daha önce de 100 bin avro ödeme yapmıştı.