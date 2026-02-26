Öğretmenliği bırakıp devlet desteğiyle tesis kurdu: Ayda 60 ton üretiyor…

Nevşehir’de girişimcilik cesaretiyle dikkat çeken Gürkan İzgi, 4 yıl sürdürdüğü İngilizce öğretmenliğini bırakarak tarım sektörüne adım attı. Arkadaşının tavsiyesiyle TKDK’nin hibe programına başvuran İzgi, 2021 yılında Ürgüp’e bağlı Sofular köyünde Avrupa Birliği kriterlerine uygun modern bir kültür mantarı üretim tesisi kurdu.

Toplam 2 bin 540 metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesiste 19 üretim odası, soğuk hava deposu ve paketleme ünitesi bulunuyor. Aylık yaklaşık 60 ton üretim kapasitesine ulaşan işletme, Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlere düzenli tedarik sağlıyor. Üretilen kültür mantarları farklı şehirlerdeki market raflarında tüketiciyle buluşuyor.

İzgi, yatırım sürecinde TKDK’den iki kez destek aldıklarını belirterek ilk etapta inşaat ve makine hibesi, ikinci aşamada ise güneş enerjisi panelleri için destek aldıklarını ifade etti. Kurulan güneş enerji sistemi sayesinde tesis kendi elektriğini üretiyor. Yıllık ortalamaya bakıldığında enerji maliyetinin neredeyse sıfırlandığını vurgulayan İzgi, sürdürülebilir üretim modeliyle dikkat çekiyor.

Tesiste çalışan 35 personelin büyük bölümünü çevredeki üç köyden gelen kadınlar oluşturuyor. Böylece hem bölge ekonomisine hem de kadın istihdamına katkı sağlanıyor. İzgi, sağlıklı ve ilaçsız üretim yaptıklarını belirterek, “Çocuklarımıza yedirmediğimiz ürünü kimsenin sofrasına koymuyoruz” dedi.

Tam kapasite çalıştıklarını ancak artan taleplere yetişmekte zorlandıklarını dile getiren İzgi, ilerleyen dönemde tesisi büyütmeyi planladıklarını açıkladı.

Yatırım yapmak isteyenlere çağrıda bulunan girişimci, TKDK’nin sunduğu hibe ve KDV muafiyetlerinin büyük avantaj sağladığını belirterek, devlet destek oranlarının bugün yüzde 70 seviyelerine kadar çıktığını söyledi. İzgi’ye göre geri ödemesiz hibe fırsatları, üretim ve istihdam odaklı yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.