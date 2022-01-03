Öğretmenlerimizin liderlik özelliklerini geliştiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer göreve geldiğinde açıkladığı öncelik vereceği alanların başında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine verecekleri çok boyutlu destek yer alıyordu. Özer, öğretmenlerin mesleki gelişim, kişisel gelişim ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin yıl boyu devam edeceğini açıklamıştı.

2021 yılı sonu itibariyle bu sistematik çalışmaların meyvelerini verdiğini görüldü. 2020 yılında yüz yüze ve uzaktan eğitimlere 1 milyon 187 bin 852 öğretmen katılmışken 2021 yılında bu sayı büyük bir başarı ve yüzde 134’lük artışla 2 milyon 773 bin 317’ye yükselmiş durumda.

“Son 5 yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşıldı”

Bu artış, bir öğretmenin birden fazla eğitime katıldığını gösteriyor. Ayrıca, bu artış doğal olarak öğretmen başına bir yılda verilen eğitim saatinde de önemli artışlara yansıdı. 2017 yılında yıllık öğretmen başına 35 saatlik eğitim düşerken bu sayı 2018 yılında 39’a, 2019 yılında 51’e yükselirken 2020 yılında 41,6’ya düşmüş. 2021 yılında ise eğitimlere yönelik bu odaklı çalışmalar sonunda bu oran 93,4 saate yükselerek son beş yılın en yüksek oranına ulaşılmış oldu.

Özer: Bu bir başlangıç

Konu ile ilgili Akit’e konuşan Bakan Özer, bunun sadece başlangıç olduğunu 2022 yılında çok daha kapsamlı adımlar atacaklarının müjdesini verdi. Özer, 2022 yılında yüz yüze eğitime ilave olarak öğretmenlerin uzaktan eğitimlerinde de eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı ÖBA’yı kurduklarını belirterek bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılacağını ifade etti.

Öğretmen eğitimlerine yönelik en yeni yaklaşımın okul merkezli öğretmen eğitimleri olacağının altını çizen Özer, “Böylece her okulun kendi koşullarını iyileştirmek için nelere ihtiyaç duyuyorsa ona yönelik planlama da artık merkezi değil, yerelde okul tarafından planlanacak ve gerekli bütçe desteği ise Bakanlık tarafından verilecek. Bu adımın okul bazlı kalitenin artmasında gerçekten önemli bir adım olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Özer, okullarda farklı alanlarda başarı hikâyeleri ortaya çıktığını, bu nedenle bu iyi uygulama örneklerinin de diğer okullarda yaygınlaştırmak için iyi uygulama örneklerinin gerçekleştiği okullarda bu uygulamaları yerinde görebilmeleri için kısa süreli öğretmen hareketlilik programına da destek sağlayacaklarını belirtti.

“Öğretmenlere çok önemli destekler sağlanacak”

Bakan Özer; “Tüm bu adımların, eğitim sistemimizin kalitesinin artmasına uzun vadede çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımızın detaylarını açıkladığı ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda da yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin teşvik edildiği, ayrıca kariyer sisteminde uzman ve başöğretmenlik süreçlerinde öğretmenlere yönelik kapsamlı eğitim paketleri öngörülüyor. Bakanlık tarafından atılan tüm bu adımlar bu yeni düzenlemenin getirdiği yeni açılımlarla birlikte düşünüldüğünde öğretmenlerimiz için önümüzdeki yıl çok önemli desteklerin sağlanacağına inanıyoruz” dedi.