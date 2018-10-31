Öğretmenlere yüksek lisans zorunlu mu oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için son dakika önemli karar aldı. Bundan böyle öğretmenlere yüksek lisans zorunlu olacak. Kararı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle duyurdu: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimlerin 4 yıl içinde tamamen değişeceğini söyledi. Selçuk, "Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" dedi. Peki Yüksek lisans şartları neler? Tezsiz yüksek lisans nedir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. Selçuk, öğretmen yetiştirme konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç ile verimli bir görüşme yaptıklarını hatırlattı. Dünyada bazı eğitim fakültelerinin uygulama ağırlıklı, bazı eğitim fakültelerinin araştırma ağırlıklı olduğunu söyleyen Selçuk, “Bizde bazı eğitim fakültelerini acaba öğrenme öğretme ağırlıklı, uygulama ağırlıklı, eski öğretmen okullarının yeni versiyonu gibi kurabilir miyiz bununla ilgili bir mutabakatımız var. Öğretmen yetiştirmenin kaynağına da bir şey yapmak söz konusu olacak. Formasyon dediğimiz şeyin sistemi nasıl sıkıntıya soktuğunun sizler şahidisiniz. Bununla ilgili bir takım çalışmalar olacak. Bütün öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminin tümüyle yeniden modellenmesi söz konusu olacak. 4 sene içerisinde bütün öğretmenlerimizin ulaşabildiğimiz kadarıyla yüksek lisans sahibi olması konusunda bir hedef var. Çünkü öğretmen yetiştirmede sıkıntımız var. Çünkü öğretmenimizin desteklenmesinde sıkıntımız var. İşin esasına yönelmemiz lazım. İşin esası sistem tasarımı veriye dayalı bir yönetim ve bunun altyapısı öğretmen yetiştirme, mevcut öğretmen kaynağımızın dönüştürülmesi ve bununla beraber eşzamanlı olarak müfredattır, diğer dijital altyapıdır bu hususların da birlikte götürülmesidir” şeklinde konuştu.