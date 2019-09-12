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Öğretmenlere trafik eğitimi

Mersin’de öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:54
Öğretmenlere trafik eğitimi

Mersin’de öğretmenlere trafik eğitimi verildi.


Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yapılan çalışmalar doğrultusunda, ülke genelinde karayolları trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen denetim hizmetlerinin yanında yol kullanıcılarına yönelik eğitim faaliyetleri de yapılıyor.


Bu doğrultuda, merkez Mezitli ilçesinde bulunan İçel Anadolu Lisesi’nde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:54
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