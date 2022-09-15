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Ekonomi Öğretmenlere öğretmenevlerinde dev indirim!
Ekonomi

Öğretmenlere öğretmenevlerinde dev indirim!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugünden itibaren öğretmenlerin, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 12:35:00 -
Öğretmenlere öğretmenevlerinde dev indirim!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.

Bakan Özer, açıklamasında şunları kaydetti;

"17 Haziran'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı tamamlandıktan sonra, tüm yaz boyu okul yöneticilerimizle hazırlık toplantıları yaptık. Öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizle sürekli birlikteyiz.

Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu.

Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek.

TRT Haber

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